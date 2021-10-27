تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات «جملة» اليوم الأربعاء

تفاوتت أسعار جميع أصناف الخضروات المختلفة اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة، وسجل سعر كيلو الطماطم انخفاضا بين 2.5 إلى 4.25 جنيه، في حين ارتفعت أسعار القلقاس ليسجل بين 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الفاصوليا أيضًا بين 5-7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2-4.5 جنيه.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 2.5 : 4.25 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس ما بين 5 : 7.75 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر البصل ما بين 2 : 3.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر كيلو الكوسة ما بين 2: 6 جنيهات.

كما تراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 :.5 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 5 : 7 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الثوم تراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو (للشوال / كرتونة).

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 :5. 4 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 2-4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض استقرارًا بين 1.5- 3.5 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل رومي بلدي بين 3-5.5 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الحامى البلدي تراوحًا ما بين 5 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بين 12-18 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار صوب بين 3 : 5.5 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي بين 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر البامية من 5 : 9 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص).

سعر البطاطا من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال - قفص).

سعر اللفت من 1 : 2 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو).

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر زيتون تفاحي بين 15 : 25 جنيهات للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك).

زيتون عزيزي ليكويد بين 15 : 25 جنيهات للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

شبت 50 جنيهات للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 جنيهات للكيلو (100 رابطة).