الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة لأسر المصريين بالسودان: أبناؤكم بخير وبعيدين عن الأحداث

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن غرفة عمليات الوزيرة تلقت عددا من الاستفسارات من أهالي بعثة الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب للاطمئنان على صحة ذويهم المشاركين في معرض للكتاب بالسودان.

وفي هذا الصدد، أجرت وزيرة الهجرة اتصالا هاتفيا مع أشرف محمد أحمد، من أفراد البعثة، والذي أكد أن الجميع بخير، وأنهم ملتزمون بما تنشره الدولة المصرية من تعميمات، حرصا على سلامتهم.

وتابعت مكرم، أن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة المصريين فى السودان، تلقت أيضًا استفسارات من الأهالي المتواجدين في مصر عن أبنائهم الدارسين بالسودان بسبب عدم إمكانية التواصل معهم للاطمئنان عليهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، أن سبب القلق الذى يعترى الأهالى هو أن هناك بعض المشاكل فى الإنترنت نتيجة للظروف الحالية، مؤكدة أن أعضاء الجالية المصرية بخير ولم يصلنا أي شكوي منهم وليس لهم تداخل مع الأحداث.

وتابعت وزيرة الهجرة: "لا داعى لقلق الأهالي لأن أبناء الجالية بعيدين عما يحدث"، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع الخارجية وأن غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار 24 ساعة ويقوم فريق عمل الغرفة بطمأنة الأسر على ذويهم بالسودان.

كانت أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق غرفة عمليات  لمتابعة المصريين بالسودان، مع تطورات الأحداث مؤخرًا، في استجابة عاجلة لاستفسارات المصريين بالخارج في دولة السودان الشقيق.

وأكدت وزيرة الهجرة  التنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وفي السياق ذاته، أهابت وزيرة الهجرة بالمصريين بالخارج البعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانا لسلامتهم، سائلين المولى أن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام.

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