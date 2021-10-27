الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية وآليات الحد من انتشارها

انتقال الأنفلونزا
انتقال الأنفلونزا الموسمية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية وآليات الحد من انتشارها، بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.
وأوضحت أن الإنفلونزا الموسمية تنتقل بسهولة في الأماكن المزدحمة عند سعال أو عطس الشخص المصاب بالعدوى.
وأشارت إلى أنه يمكن الحد من انتشارها فيجب على المصاب تغطية فمه وأنفه بمنديل عند السعال والعطس، وغسل اليدين باستمرار.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 875 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 275637 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 871 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 326379 من ضمنهم 275637 حالة تم شفاؤها، و18375 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الأنفلونزا الموسمية الصحة الحد من انتشارها فصل الشتاء الأماكن المزدحمة الشخص المصاب بالعدوى المصاب فيروس كورونا

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