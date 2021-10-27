رئيس «مياه سوهاج» يتفقد الأعمال الجارية بمحطة غرب لمعالجة الصرف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، والتي تبلغ مساحتها 50 فدانًا وتخدم 295735 نسمة في مدينة سوهاج وقرية تونس وقرية الشيخ مكرم وقرية الصلعا.

تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة، 50 ألف متر مكعب لكل يوم، وجاري تحويل نظام معالجة مياه الصرف الصحى بها من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية بتكلفة تبلغ 157 مليون جنيه.

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة، على ضرورة مطابقة السيب النهائى للمحطة، والتأكد من تنفيذ جميع الاعمال طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه، بالإضافة إلى مراجعة أنظمة التشغيل واستكمال جميع المهمات بالمحطة.