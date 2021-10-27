«مفيش سينما نظيفة».. أبرز تصريحات شيرين رضا مع لميس الحديدي

تصدرت الفنانة شيرين رضا محركات البحث بعد أن حلت ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة “ON”، حيث كشفت الكثير من أسرار حياتها، وآرائها الفنية، كما كشفت تفاصيل عن علاقتها بابنتها نور عمرو دياب، وفيما يلي ترصد "الدستور" أبرز تصريحاتها.

محمود رضا

وتحدثت شيرين رضا عن علاقتها بوالدها الفنان الراحل محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية قائلة "أنها كانت وحيدة والدها ووالدتها، وأن والدها كان رجل جميل، ورغم أن له في السينما ثلاث فقط إلا أنها كانت من أفضل الأفلام التى تتمنى أن تستطيع السينما المصرية بعمل أفلام مماثلة.

وأضافت شيرين أنها تشعر بوحشة شديدة لوالدها، مشيرة إلى أنه قبل رحيله ظل مريض لمدة عشر سنوات، وفي هذا التوقيت كانت عادت للتمثيل مرة أخرى فقال لها "انت مش شايفة أنك عجزتي على العودة للتمثيل ؟"، وأنه طوال عمره لم يقول لها على أعمالها أنها سيئة، لكنها لا تعرف إذا كان شاهد أعمالها أم لا، لأنه لم يكن يحب الميديا ولم يحضر معها أي افتتاح لأعمالها".

وأوضحت شيرين أنها لا تشاهد فرقة رضا حالياً، ولا تعرف ما أخبارها؟ وأنها تتمنى أن تقوم بأداء دور سيدة شعبية لكن هذا صعب بسبب طريقة حديثها.

السينما النظيفة

وعلقت شيرين رضا على مشهد القبلة التى جمعتها بخالد النبوي في فيلم "قمر 14" معتبرة أن القبلة تم توظيفها بصورة صحيحة في الدراما، وأن الجمهور عنده صدمة من مشاهد القبلات لأن فترة الثمانينيات وأفلام المقاولات كانت سببًا رئيسيًا في النفور من القبلات السينمائية والمشاهد الرومانسية ولذلك اختفت لفترة طويلة من الساحة، لأن المصريين لديهم كل شئ أبيض أو أسود.

وقالت شيرين إن القبلة مثل كل شيء في العمل الدرامي مثل الساعة والملابس والمكياج لابد من توظيفه بصورة جيدة حتى تصبح مقبولة.

وهاجمت شيرين رضا مصطلح السينما النظيفة، قائلة "إن مصطلح السينما النظيفة يشتم كل الفنانين لأن كل ما خارج هذا المصطلح يعتبر ابتذال، فالسينما النظيفة ليس توصيف ولكن شتيمة".

استقلال نور

وقالت شيرين تعليق على ما تردد من عدم إنفاق عمرو دياب على ابنته منها نور عمرو دياب بعد أن صرحت أنها مستقلة ولا تحصل على أموال من والدها، قائلة "أنها وعمرو فخورين بما قالته نور عن استقلالها".

وأضافت شيرين “أنها ووالد نور يستطيعون الإنفاق على نور، ولكن يجب على الأولاد أن يعملوا ليشعروا بقيمة المال، لأن معظم الأطفال الذين تربوا على أن لديهم كل شئ لا يشعرون بأنهم يحتاجوا المحاربة من أجل شيء” .

وأوضحت شيرين "أننا نحتاج لزرع ذلك في اولادنا، فأنا عملت للحصول على الأموال التى أملكها، وكذلك عمرو دياب، وكل هذه الأموال ستذهب في النهاية لاولادنا، ولكن يجب أن يشعروا بقيمة المال".

التنمر على ابنتها

وقالت شيرين أن ابنتها نور تعاني نوع من التوحد يسمى "اسبرجر" والمصابين به أذكياء جدا، وإيلون ماسك واحد من المصابين به.

وأضافت أنها سعيدة بظهور نور على السوشيال ميديا، وأنها تتمني أن تكون سعيدة.

وأوضحت شيرين أن الناس فهموها خطأ بأنها ضد الزواج، ولكنها ضد الزواج لنفسها ومن حق ابنتها أن تجرب، مشيرة إلي أنها سعيدة بخطوبة ابنتها كما هي سعيدة، وأن نور من الصعب ان تتزوج مصري لانها تعيش بالخارج منذ 10 سنوات، وأصبحت أجنبية.

ووصفت شيرين ابنتها بأنها بسيطة لا تحب ارتداء الماركات، وتشبهها في ذلك لحد كبير.

وحول تعرض ابنتها للتنمر قالت شيرين "أن نور ابنتها تعرضت للتنمر كثيراً، وأنها لم تكن تحب التوقف عند ذلك لانها تعرف انه سينتهي يوماً ما، واصفة نفسها بانها أكبر متنمرة في الكون، وأن حين يتنمر أحد على ابنتها ممكن "تغسله وتشطفه وترزعه في الأرض" وهي هنا كأي أم تدافع عن اطفالها.

ووجهت شيرين رسالة للمتنمرين على ابنتها "فرجوني جمالكم، وقبل ما تتنمروا على حد يجب أن تكونوا أفضل منه".

أعمالها الفنية

وقالت شيرين أنها في حالة وهج فني وذلك يرجع إلى عرض أدوار جيدة للغاية عليها، واصفة نفسها بأنها محظوظة، مشيرة إلى أنها تشارك في 5 أفلام حالياً هي تحت تهديد السلاح، والملحد، وفي عز الضهر، وبنات رزق، والقاهرة مكة.

وأضافت شيرين أنها لا تشاهد أعمالها حتى لا تنتقد نفسها، لأنها لا تستطيع أن تعيش في حالة نقد ذاتي طوال الوقت.