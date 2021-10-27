الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تضبط 6.5 طن «صلصة فاسدة» قبل طرحها فى الأسواق

صلصة فاسدة
صلصة فاسدة

تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموبن والتجارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من الصلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المخازن بالقاهرة بهدف الغش وتدليس الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على 6.5 طن صلصة قبل طرحها فى الاسواق، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق ومنع أي ممارسات ضارة للمواطنين والتأكد من طرح كل السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، حيث قاد الحملة المهندس عبد المنعم خليل القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية وتم التحفظ على المضبوطات.

التموين تضع خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته المواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

 

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