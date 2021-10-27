وفاة ضابط شرطة في حادث مروري بالغردقة

توفي المقدم محمود القللي- ضابط شرطة- من قوة مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إثر حادث مروري بطريق رأس غالب، أثناء توجه للقيام بواجب عمله.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط كان عائدا لعمله بمدينة الغردقة، وتعرض لحادث مروري، وتوفى على إثره.

والتحق القللي بإدارة المرور بالبحر الأحمر منذ أكثر من 6 سنوات، وعرف عنه الانضباط وحسن الخلق ومساعدة المواطنين، فضلا عن مساهمته في القبض على عدد من العناصر الإجرامية، بسبب اليقظة خلال الخدمات المكلف خلالها بحراسة المواطنين.