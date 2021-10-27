الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة ضابط شرطة في حادث مروري بالغردقة

اسعاف
اسعاف

توفي المقدم محمود القللي- ضابط شرطة- من قوة مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إثر حادث مروري  بطريق رأس غالب، أثناء توجه للقيام بواجب عمله.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط كان عائدا لعمله بمدينة الغردقة، وتعرض لحادث مروري، وتوفى على إثره.

والتحق القللي بإدارة المرور بالبحر الأحمر منذ أكثر من 6 سنوات، وعرف عنه الانضباط وحسن الخلق ومساعدة المواطنين، فضلا عن مساهمته في القبض على عدد من العناصر الإجرامية، بسبب اليقظة خلال الخدمات المكلف  خلالها بحراسة المواطنين.

 

 

مديرية أمن البحر الأحمر حادث مرورى رأس غالب القبض طرق القيادة الأمنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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