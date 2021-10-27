الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة النصب على المواطنين بتوظيف الأموال للجنايات

عصابة النصب
عصابة النصب

أحالت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في التجارة واستيراد التكاتك.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بالنصب على 8 أشخاص واستولوا منهم على مليونى جنيه بزعم تشغيلها في التجارة واستيراد التكاتك من الخارج بفوائد ربع سنوية.

وقال أحد الضحايا أمام جهات التحقيق بأنه أعطى للمتهمين 300 ألف جنيه، بهدف تشغيلهم في التجارة والحصول منهم على أرباح ربع سنوية تتعدى الـ10 آلاف جنيه كما كان متفق عليه، لكنه تفاجأ باختفائهم فور تحصيلهم الأموال منه ومن عدد من الأشخاص، كما اكتشفوا بأن المشروع التجارى ليس له أى وجود وكل العقود والأوراق الذى اطلعوا عليها مزورة،  ولم يتمكنوا من الحصول منهم على أموالهم، واكتشفوا بأنهم وقعوا ضحية لتشكيل عصابي هدفه الاستيلاء على أموالنا.

حبس نصب نيابة السلام مواطنين

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