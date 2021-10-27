مصرع سيدة وطفلتها وإصابة أبنائها الأربعة إثر انقلاب سيارتها بالهرم
لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، وأصيب أبنائها الأربعة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارتها الملاكي، أثناء سيرها على طريق الفيوم بالهرم بمحافظة الجيزة.
و كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بانقلاب سيارة ملاكي، ولقيت سيدة وطفلتها مصرعها وأصيب 4 آخرين أبناء السيدة المتوفاة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.
وبالفحص تبين أثناء ركوب المتوفاة وأبنائها سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيدها وانقلبت، وأسفر عن مصرعها وطفلتها وأصيب 4 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.