الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطن بـ 5500 جنيه.. أسعار القمح لدى تجار الجملة اليوم الأربعاء

القمح
القمح

استقرت أسعار القمح لدى تجار الجملة، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، في السوق المحلي المصري، و شهد سعر القمح الروسي بروتين 12.5%،استقرارًا عند 5,500 جنيه للطن، بعدما سجل ارتفاعًا أمس بمقدار 50 جنيهًا في الطن، واستقر أيضًا سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% ليصل إلى 5,450 جنيهًا في السوق المصري، بارتفاع 50 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار أمس الأول.

- أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي هبطت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ تراجع عقد ديسمبر 2021 لتداول القمح بمقدار بلغ 3 سنتًا، ليصل إلى 749.25 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة تراجع 0.40%، وذلك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء.

كما تراجعت أيضًا أسعار عقود مارس 2022 الآجلة لتداول القمح، بمقدار 3.25 سنتًا، لتصل إلى 762 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة هبوط 0.42% ، وذلك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم

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