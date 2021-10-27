الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة البحر الأحمر تنفذ سيناريو محاكاة لغرق عبارة ركاب بمياه الغردقة

غرق عبارة ركاب
غرق عبارة ركاب

تنفذ صباح اليوم الأربعاء، محافظة البحر الأحمر بمختلف الأجهزة التنفيذية، بالتنسيقمع هيئة موانئ البحر الأحمر، ومركز البحث والانقاذ وعدد من الوزارات الاستعدادات الخاصة سيناريو لإدارة أزمة غرق عبارة ركاب بالبحرالأحمر، لأغراض التدريب «مصر _٧»، وكيفية تنفيذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة والسيطرة عليها في الحال دون خسائر في الأرواح،وذلك بالتعاون وذلك باشراف اللواء محمد بنداري سكرتير عام البحر الأحمر، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد، وعدد منالقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

يأتى بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات البحرية، وبهدف الاطمئنان على مدى جاهزية كافة الأجهزة المختصة والمعدات ولمواجهةالأزمات والكوارث في حال حدوثها على أرض الواقع.

وأكد السكرتير العام لمحافظة البحرالاحمر، على ضرورة تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات لمحافظة البحر الأحمر وزيادة القدرةلمواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة عالية، مشددا على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية للسيطرة على الأزمة في اقل مدة ممكنة.

من جانبه، أكد اللواء عاطف وجدي السكرتير المساعد للبحر الأحمر، أن الهدف من تنفيذ هذا السيناريو هو الاطمئنان على مدي جاهزية كافةالمعدات والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها على أرض الواقع.

وأوضح وجدي أنه سيتم إجراء تجربة الاستعدادات ومواجهة حادث غرق العبارة صباح اليوم الاربعاء الموافق 20 اكتوبر الجاري مؤكداً علىأهمية تعاون كافة الجهات المعنية لمجابهة الأزمة في اقل مدة ممكنة وتشارك في المناورة العشرات من سيارات الاسعاف وعدد منالمستشفيات وجميعة الهلال الاحمر ومديرية التضامن الاجتماعي.

واستعرض نادي نصيف مدير إدارة الأزمات بالمحافظة الخطة الزمنية لتنفيذ الإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمة، ودور كافة الجهات المعنية،والهدف من التدريب على سيناريو إدارة الأزمة.

كانت أجلت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذ سيناريو غرق عبارة بالتنسيق مع موانئ البحر الأحمر بمشاركة عدد من الجهاتالمختصة المختلفة إلى الأسبوع الجاري بسبب اضطرابات فى البحر الأحمر وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

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وائل لطفي

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