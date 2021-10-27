الفلبين تبدأ تطعيم الأطفال بين 12 و17 عامًا بلقاحات كورونا

أكدت وزارة الصحة الفلبينية عزمها البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما اعتبارا من الثالث من نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم الأربعاء- أن عدد هذه الفئة العمرية يبلغ نحو 12.7 مليون طفل، مشيرة إلى أنه سيتم تطعيمهم بلقاحي "فايزر" و"موديرنا".

وكانت الفلبين قد بدأت بالفعل خلال الشهر الجاري تطعيم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، فيما تهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

يشار إلى أن الفلبين- التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا- قد سجلت حوالي 7ر2 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك أكثر من 41 ألف حالة وفاة.

وكانت أعلنت الفلبين تراجع تصنيف مخاطر كورونا في البلاد إلى المستوى المنخفض، وسط تراجع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

ونقلت صحيفة فلبين ستار المحلية عن تصريح وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير قولها، إن تصنيف الفلبين حاليا منخفض الخطورة، فيما بلغ تصنيف القطاع الصحي المستوى المتوسط.

وأشارت إلى أن منحنى الوباء في البلاد أظهر أن الحالات بلغت ذروتها في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الماضي، حيث سجلت السلطات الصحية 20 ألفا و946 حالة يوميًا في المتوسط.

وقد قالت وزارة الصحة الفلبينية، إن الحكومة تهدف إلى إعطاء 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 يوميًا خلال شهر نوفمبر المقبل؛ لتحقيق هدفها المتمثل في تحصين 70% من السكان قبل نهاية عام 2021 الجاري.

وأفادت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير، وفق ما أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية الأحد، بأن هدفها هو إعطاء نحو نصف مليون جرعة يوميًا خلال شهر أكتوبر الجاري و800 ألف جرعة يوميًا خلال نوفمبر المقبل، على أن يتم تقديم 600 ألف جرعة يوميًا في ديسمبر لتغطية 70% من السكان قبل نهاية العام.

وقالت: "إننا تمكنا الجمعة الماضية من إعطاء أكثر من 700 ألف جرعة في اليوم؛ لذلك نعتقد بأنه يمكننا تحقيق هدفنا، نحن نعمل على تكثيف حملة التحصين ضد كورونا حتى نتمكن من حماية مزيد من الناس ضد الفيروس التاجي".