تطعيم 97.16% بالجرعة الأولى من لقاح كورونا فى الإمارات

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي الإماراتي الدكتورة نورة الغيثي، أن الإمارات تمكنت من الوصول إلى آفاق جديدة من المنجزات والمكتسبات في مواجهة "كوفيد- 19" خلال أشهر قليلة وعززت مكانتها عالميا في العديد من المستهدفات إقليميا ودوليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الغيثي قولها خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا: "أثبتت القطاعات الحيوية في جائحة كوفيد-19 مدى توافقها وتناغمها للوصول إلى مرحلة التعافي ونحن اليوم ننعم بما حققته المنظومة الوطنية وبتكامل والتزام من جميع أفراد المجتمع".

وأضافت: "يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم ووصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 97.16 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح بلغت 87.00 في المائة من إجمالي السكان.

وقالت إنه مع هذه المؤشرات والأرقام التي تم الوصول إليها تقرب أكثر فأكثر من المناعة التي نطمح إليها حتى نعود إلى حياتنا الطبيعية الجديدة، فاللقاح ساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسب حالات الإصابة أو الوفيات ونوصي مجدداً بأهمية الحصول على الجرعات الداعمة حسب البروتوكولات المعتمدة من القطاع الصحي في الدولة.