تأهيل وتبطين 3020.80 كيلومتر من الترع المتبعة

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك ضمن تنفيذ خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأربعاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3020٫80 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 10٫67 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وحل أزمة عدم وصول المياه للنهايات، وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه، والتى تنعكس إيجابًا على جودة المحاصيل، وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

كما أكد المتحدث الرسمى لـ"الدستور" أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى.

كما أشار غانم، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة، موضحاً فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع ، وهو الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوافرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.

يتضمن المشروع القومى أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنتهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.