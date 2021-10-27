الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: نشاطات المملكة الأخيرة تعكس رغبتها في مستقبل أفضل

السعودية
السعودية

 أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن النشاطات المكثفة التي تشهدها المملكة خلال الأيام الماضية بحضور ومشاركات عالمية رفعية المستوى، تعكس القدرة العالية والسياسة السعودية الفاعلة في حشد الإرادة والجهود والاستثمارات العالمية من أجل مستقبل أفضل وأكثر استقرارا للشعوب العربية كافة.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان (طريق المستقبل) - "من أعمال النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، وبهذا المستوى من الحضور بمشاركة الآلاف من صناع القرار، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين، تضع خارطة طريق للمستقبل الطموح لصحة الإنسان وازدهار الاقتصاد العالمي، وهي في مضامينها وأهدافها تمثل استثمارا في الإنسانية وكل ما يحقق تطلعات ما بعد جائحة كورونا".

وأضافت "أن هذه المبادرات تثمر التحفيز والتعاون للمجتمع العالمي بالمزيد من الاستثمار وسد الفجوات العالمية وفجوات الفرص والتركيز على الاقتصادات الجديدة والابتكار وتوفير فرص العمل وحماية الموارد مع زيادة إجراءات التعامل مع المناخ والحماية البيئية وكما أكدت كلمات الوزراء وكبار المسؤولين، تبدي المملكة حرصها الدائم على تعزيز المستقبل البشري، وبالطرق والأساليب التي تجعل الحياة أكثر أمنا وحماية، وتوفير الحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر خضرة وسلامة وأمنا وصحة".

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وائل لطفي

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