في ذكرى ميلاد «نوال السعداوي».. قضايا أثارت الجدل في حياتها

يحل اليوم 27 أكتوبر ذكرى عيد ميلاد الدكتورة نوال السعداوي، ولطالما أثارت آراء وتصريحات الكاتبة والمفكرة المصرية الكثير من الجدل، في الأوساط الثقافية العربية، الأمر الذي يعرضها لمضايقات قد تصل إلى حد اتهامها بازدراء الأديان.

ونرصد في السطورالتالية و بمناسبة ذكرى ميلاد نوال السعداوي، أبرز تصريحاتها التي أثارت الجدل خلال مسيرتها:

ختان الإناث:

"ختان الإناث" يعتبر من أهم الموضوعات التي أثارت جدلا حيث وضعت نوال السعداوي الكثير من المؤلفات التي تناهض عادة الختان وترى فيها جريمة وتحث المجتمع على منعها، وأن ختان النساء يسبب العديد من المشاكل التي تهدد حياة الفتيات

تغير نصوص الكتب السماوية:

طالبت الكاتبة نوال السعداوي خلال استضافتها في برنامج "بلا قيود" بتغيير ، الذي عرض على شاشة BBC نيوز ، مطالبة بتغيير نصوص الكتب السماوية في القرآن والإنجيل والتوراة إذا تعارضت مع المصلحة العامة، إذ قالت: "لا يوجد ثوابت في الأديان ولا يوجد نص ثابت، وتجديد الخطاب الديني يعني تغيير الثوابت".

مساواة ميراث الرجل والمرأة:

قالت أن جذر اضطهاد المرأة يرجع إلى النظام الرأسمالي الحديث والذي تدعمه المؤسسات الدينية كما ترى أنّ نظام الميراث الإسلامي ظلمٌ كبير للمرأة، ويجب مساواة ميراث الرجل والمرأة.

نقد والدها للتعليم الأزهري:

قالت أيضا في أحدي تصريحاتها أن والدها تخرج من الأزهر وكان ناقداً للتعليم الأزهري وكان يقول الإيمان بالوراثة باطل، مما أثار الجدل حولها.

النقاب والحجاب ضدالأخلاق:

تعتقد أنّ الحجاب والنقاب من صور العبودية وضد الأخلاق والأمن، وأن الحجاب لا يعبر عن الأخلاق، وفلماذا تتحجب المرأة ولا يتحجب الرجل، بالرغم من وجود شهوة لكل منهما؟.

ترفض فكرة تعدد الزوجات:

أعلنت في أحد حواراتها، أنها ترفض فكرة تعدد الزوجات قائلة: "إنّ تعدد الزوجات يخلق الكره بين الأطفال والزوجات، كما يزيد من الحوادث، وأن تعدد الزوجات كذب، وليس بالقرآن، وبلاد عربية مثل تونس منعت".

حرية إقامة العلاقات الجنسية:

دافعت السعداوي، عن المثليين الجنسيين وحقوقهم، قائلة: "الجنس عادة وتعوّد، والمثلية لها أسبابها، وجزء منها وراثي بجانب التربية والخوف، والأمر يتطلب تحليله وإرجاعه لأسبابه الاجتماعية والبيولوجية، وليس وضعهم في السجون، لأنّ هذا ليس الحل، ولازم يكون فيه حرية، فالمجتمع والدين لا دخل لهم بالجنس". وقالت: "لم نتربّ على حرية الجنس، والعلاقات الجنسية شخصية".

مفيش نار في الآخرة:

قالت في أحدي تصريحها أنها عن طفولتها: "أنا كنت طفلة شقية جداً، والمدرسين كانوا بيقولوا لي إنتي هتروحي جهنم، لكن والدتي كانت بتقول مفيش نار في الآخرة دي رمز".

جريمتي أنني امرأة:

تقول نوال السعداوي: "جريمتي الكبرى أنني امرأة حرّة في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد، ولدتُ بعقل يفكّر في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل".