انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر.. اليوم

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تنطلق، اليوم الأربعاء، أولى رحلات مصر للطيران، بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر، في أول تشغيل لخط طيران جديد، وذلك لأول مرة لتشجيع الحركة السياحة الداخلية، بعدما اتفقا وزيرا الطيران والسياحة على ذلك خلال الاجتماع الذي عقدا بينهما منذ عدة أيام.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطيران المدني حول نتائج هذا الاجتماع، أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن يتم تسيير هذه الرحلة بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر مرة واحدة أسبوعيًا، ويكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه.

يأتي ذلك في إطار العمل على الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كل المحافظات السياحية، بما يخدم تقديم منتج سياحي متكامل، من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء زيارته لمصر بما يُثري تجربته السياحية.

وتعد هذه هى المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام 2015، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وسوف يتم اختيار أفضل توقيتات لتشغيل هذه الرحلة بما يتفق مع البرامج السياحية للسائحين، وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة، والقيام بالرحلات النيلية والاستمتاع بأجوائها الساحرة وزيارة الأسواق التقليدية، والتي تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة المقبلة من هذه الدول؛ نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة، مشيرة إلى أن هناك شرطين لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، وأن تكون لديه بطاقة الرقم القومي.