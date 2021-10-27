الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تويتر يعلن عن خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلن تويتر تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم انه قد جرى تضليلهم بشأن التباطوء في نمو المستخدمين.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل حاد بسبب القوة في مبيعات الاعلانات، الا ان الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية.


والدعوى التي رفعها مستثمرون عام 2016 تضمنت اتهامات بأن اشخاصا مثل رئيس مجلس ادارة الموقع السابق ديك كوستولو لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في تويتر.


وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار "مضخمة بشكل اصطناعي".

 وتم رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم توتير مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها.


وعلى الرغم من كلفة تسوية الدعوى، الا أن توتير كشف أن ايرادات الربع الثالث بلغت 1,3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37 بالمئة مقارنة بالعام السابق.


وأشارت الشركة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1,14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41 بالمائة عن نتائج الربع الثالث لعام 2020.

و علي صعيد آخر ، ألقت دراسة جديدة الضوء على كيفية تعامل المنصات المختلفة مع انتشار التقارير الإخبارية غير الموثوقة في أثناء وباء "كوفيد-19"، وكشفت أنه بينما معظم منصات التواصل الاجتماعي ضخمت نظريات المؤامرة المنتشرة حول الوباء، تمكن تويتر من كبحها.

وسألت الدراسة، التي نشرتها دورية سيدج الأمريكية، أشخاصًا من 17 دولة، معظمها في أوروبا، عن منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها مثل فيسبوك أو تويتر أو واتساب أو يوتيوب.

كما طرح الباحثون مجموعة من الأسئلة المتعلقة ببعض أكثر نظريات المؤامرة شيوعًا على تلك المنصات المتعلقة بـ"كوفيد-19"؛ مثل آراؤهم عن نشأة الفيروس وما إذا كانوا يعتقدون أنه مسرب من مختبر عسكري، وما إذا كان سلاحًا بيولوجيًا، وفعالية اللقاح.

وقال معدو الدراسة: "في المتوسط، وجدنا أنَّ منصة تويتر تقوض نظريات المؤامرة بنسبة 3%، بينما تظهر النتائج أنَّ يوتيوب يزيد منها بنسبة تتراوح بين 2 و3 %، وواتساب بنسبة بين 1 و 2%".

خسائر تويتر يعلن مليون دولار الإيرادات ايرا إيرادات مليون دولا الثالث دولار يعلن ع الأ ثالث الـ زيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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