تقرير إخبارى: خبراء أجانب يشيدون بدور الصين فى التعددية بعد خطاب شي

تقرير إخباري: خبراء أجانب يشيدون بدور الصين في التعددية بعد خطاب شي

أشاد المجتمع الدولي بدور الصين في الشؤون العالمية بعد أن ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا يوم الاثنين بمناسبة الذكرى الخمسين لاستعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا” الصينية ، قال شي إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول و فقا لمبدأ التشاور المكثف والمساهمة المشتركة و المنافع المشتركة لاستكشاف أفكار وأنماط جديدة للتعاون ومواصلة إثراء ممارسة التعددية في ظل الظروف الجديدة.

و قال إدواردو ريجالادو، كبير الخبراء في مركز كوبا لبحوث السياسة الدولية، إن "الصين تبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي حول أهمية التعددية والتعاون الدولي" لمواجهة التحديات العالمية.

و أشاد بالأهمية التي توليها الحكومة الصينية للحوكمة العالمية، مشيرا إلى أن خطاب شي كان "دليلا واضحا على الدور القيادي والحاسم الذي تقوم به الصين على الساحة الدولية".

و أضاف ريغالادو أن دور الصين "أساسي لتنمية التعددية" حيث يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

كما أشاد الخبراء بإسهامات الصين في التنمية العالمية، سواء في بعض المجالات المحددة أو بشكل عام.

و قال كينيث كوين، الرئيس الفخري لمؤسسة جائزة الغذاء العالمية و السفير الأمريكي السابق لدى كمبوديا، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن التزامات الصين تجاه برامج الأمم المتحدة، لا سيما برامج المناخ و الأغذية و الزراعة، تقدم فرصة حقيقية للحفاظ على "السلام من خلال الزراعة" و مواجهة التحديات العالمية من أجل تحقيق الفائدة للجميع.

و قال لازيد بنهامي، نائب رئيس جمعية باريس للصداقة الفرنسية-الصينية، إن الصين قدمت للأمم المتحدة "رؤية أوسع للمشهد الدولي".

و أشاد البروفيسور كيري براون، مدير معهد لاو الصين في كينغز كوليدج بلندن، بالصين لقيامها بـ"دور متعذر تغييره في الشؤون العالمية".