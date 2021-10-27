البر الرئيسى الصينى يسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجّل 50 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الثلاثاء.

ومن بين الحالات المذكورة، تم تسجيل 32 حالة في منغوليا الداخلية، وخمس حالات في قويتشو، وأربع حالات في كل من شاندونغ وقانسو، وثلاث حالات في بكين، وحالتين في نينغشيا، وفقا لما قالت اللجنة.

وتم أيضاً تسجيل تسع حالات إصابة جديدة وافدة، منها حالتان في كل من شانغهاي وقوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينغ وفوجيان وشاندونغ وقوانغشي.

وأضافت اللجنة أنه لم تُسجل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بكوفيد-19، أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الثلاثاء.

وتم تسجيل ما إجماليه 9530 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الثلاثاء، بينها 9151 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و379 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 96899 حالة حتى يوم الثلاثاء، بينها 643 حالة لا تزال تتلقى العلاج، 27 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 91620 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

وتم تسجيل 26 حالة جديدة بدون أعراض، منها 22 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي. وكان هناك ما إجماليه 392 حالة بدون أعراض، منها 359 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الثلاثاء.

وحتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تسجيل 12330 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 213 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و77 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16380 حالة إصابة مؤكدة بينها 847 حالة وفاة في تايوان.

وخرج ما إجماليه 12029 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و66 في ماكاو و13742 في تايوان، من المستشفيات بعد تعافيهم.