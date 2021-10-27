الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: سبتمبر كان أكثر الشهور بوفيات وباء كوفيد-19 بولاية ألاسكا الأمريكية

تقرير: سبتمبر كان أكثر الشهور فى وفيات وباء كوفيد-19 بولاية ألاسكا الأمريكية

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

كان شهر سبتمبر أكثر الشهور بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث تم الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل أو و فاتين بالعادة أو أكثر، و حتى لما يصل إلى 10 وفيات، في كل يوم، وفقا لما ذكرته صحيفة يومية في ألاسكا.

 

و أفادت صحيفة ((أنكوريج ديلي نيوز))، نقلا عن بيانات الولاية، أن العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19، في ألاسكا، قد بلغ 138 في سبتمبر.

 

في غضون ذلك، تباطأ تقدم التلقيح بالولاية. وحتى اليوم الأول من شهر سبتمبر، تلقى 61.3 بالمائة من سكان ألاسكا الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، جرعة اللقاح الأولى. رغم ذلك، فهذا الرقم ارتفع حتى الآن بما يزيد قليلا عن 3 نقاط مئوية،  و ذلك ليصل إلى 64.5 في المائة.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

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