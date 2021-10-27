البنتاجون: «داعش» فى أفغانستان قادر على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر

قال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية في البنتاجون" كولين كال"، أمس الثلاثاء، إن أوساط المخابرات الأمريكية تُقدر أن تنظيم داعش في أفغانستان قد يصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر.

وقال "كال"، في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت لدى طالبان القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس".

وقال: "تقديرنا هو أن طالبان وداعش - ولاية خراسان في أفغانستان عدوان لدودان، ولذلك فإن طالبان لديها دافع قوي لتعقب داعش خراسان، وأعتقد أن قدرتها على القيام بذلك لم تتحدد بعد".

وقدر "كال" عدد مقاتلي داعش خراسان "ببضعة آلاف"، مشيرًا إلى أن القاعدة في أفغانستان تمثل مشكلة أكثر تعقيدًا بسبب صلتها بطالبان.

وتابع: "هذه الصلة هي التي تسببت في التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان في عام 2001 بعد هجمات القاعدة في 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن، حيث كانت طالبان قد وفرت المأوى لقادة القاعدة".

وقال "كال": "إنه خلال "عام أو اثنين" يمكن أن تستعيد القاعدة قدرتها على شن هجمات على الولايات المتحدة خارج أفغانستان".