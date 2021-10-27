الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

روغوزين: نموذج تجريبى للصاروخ المجنح يظهر فى روسيا عام 2022

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

سيتم تصميم نموذج تجريبي لصاروخ "كريلو- إس في" الروسي المجنح متعدد الاستخدام نهاية العام المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر الفلك الفضائي الدولي الـ72 في دبي.

وقال: "قد أطلقنا على مشروعنا تسمية "كريلو – إس في" (الجناح - إس في) وننوي أن نصنع نموذجا تجريبيا للمرحلة الأولى المجنحة متعددة الاستخدام لصاروخنا".

وأشار إلى أن التكنولوجيا التي تستخدمها شركة "سبيس إكس" (عودة الصاروخ متعدد الاستخدام عن طريق هبوطه على منصة بحرية) لا تصلح لروسيا.

وأوضح قائلا: في حال إطلاق صاروخنا من مطار "فوستوتشني" الفضائي يجب أن يهبط في منطقة شاطئ بحر أوخوتسك أوإقليم خاباروفسك في شرق روسيا. وتعتبر تلك المنطقة غير مأهولة تماما، ومن الصعب جدا اكتشاف الصاروخ ونقله إلى المطار. لذلك فإن المرحلة الأولى المجنحة للصاروخ، شأنها شأن طائرة عادية، ستهبط في المطار مباشرة عند عودتها إلى الأرض.

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن نموذجا تجريبيا لصاروخ "كريلو – إس في" المجنح تم تصميمه وتصنيعه في مؤسسة البحوث المستقبلية ومكتب "مياسيشيف" للتصاميم الجوية. ويقضي المشروع بأن يفتح الصاروخ أجنحته ويشغّل محركاته النفاثة بعد الصعود إلى ارتفاع معين، الأمر الذي سيسمح بإعادة الصاروخ إلى الأرض.

يذكر أن الصواريخ متعددة الاستخدام تطلقها شركتا "سبيس إكس" و"بلو أوريجين" الأمريكيتان. كما يتم تصميم تلك الصواريخ في الصين وأوروبا.

مع ذلك فإن مدير عام "روس كوسموس" أعلن على هامش مؤتمر الفلك الفضائي الدولي أن رواد الفضاء الروس يمكن أن يحلقوا إلى الفضاء على متن صاروخ "دراغون" الأمريكي المأهول. أما رواد الفضاء الأمريكيون فسيستمرون في استخدام صاروخ "سويوز" الروسي المأهول للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية.

روسيا روسي نمو روس صاروخ 2022 عام جنح خدام استخدام نموذج تجري تجريب

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