الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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عالم

الدفاع الروسية: الاختبارات الحكومية لدبابة "أرماتا" تنتهي في 2022

الدفاع الروسية: الاختبارات الحكومية للدبابة أرماتا تنتهى فى 2022

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

تخطط وزارة الدفاع الروسية لإنهاء الاختبارات الحكومية لدبابة "تي – 14" (أرماتا) في النصف الأول لعام 2022 ، ثم ستدرس مسألة بدء إنتاج "تي – 14" و"أخواتها" على دفعات.

 

أعلن ذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية. وقالت وكالة "نوفوستي" إن الاختبارات الحكومية أكّدت كل الشروط والمواصفات التقنية التكتيكية التي طرحتها وزارة الدفاع أمام الدبابة الجديدة. وقد تم اعتبار نتائج الاختبارات ناجحة تماما.

 

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن العمل على تصميم منصة "أرماتا" المدرعة المركبة التي شكلت أساسا لعدد من المدرعات الروسية، بما فيها دبابة "تي – 14"، بدأ عام 2010. وتم الكشف عن دبابة "تي – 14" المزودة بالبرج المدرع غير المأهول لأول مرة عام 2015 في العرض العسكري على الساحة الحمراء.

 

يذكر أن 3 أفراد من طاقم الدبابة يتوزعون داخل كبسولة مدرعة مزودة بأجهزة الحماية الإيجابية والسلبية.

 

 واستخدمت أثناء تصميم البرج مختلف تكنولوجيات التخفي عن الرادارات، أما المحرك القوي فيمكن أن يجعل الدبابة الثقيلة تتسارع حتى 82 كيلومترا في الساعة.

 

فيما يتعلق بمدفع عيار 125 ملم فإنه قادر على إطلاق النيران إلى مسافة 7 كيلومترات بذخائر وصواريخ موجهة.

 

ويمكن أن تستخدم "أرماتا" كذلك كمدرعة للاستطلاع ودلالة الهدف بالنسبة إلى دبابة "تي – 90". وبمقدور "أرماتا" إطلاق درون مزود برادار وجهاز تصويب حراري.

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