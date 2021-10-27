ثروة إيلون ماسك تقترب من 300 مليار دولار

اقتربت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك -الذي يحتل المركز الأول كأغنى أثرياء العالم- من 300 مليار دولار.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن ماسك -الذي يحتل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"- أضاف لثروته في يوم واحد هو أول أمس الإثنين، 36 مليار دولار بعد أن قفزت قيمة أسهم شركته بنسبة 7ر12% بعد إعلان شركة "هيرتز" لتأجير السيارات طلبها 100 ألف سيارة لبناء أسطولها من السيارات الكهربائية من إنتاج شركة "تيسلا" بحلول نهاية عام 2022.

وتُعد هذه هي أضخم ثروة في يوم واحد، حسب مؤشر "بلومبرج" للأثرياء، حيث بلغت إجمالي ثروته 289 مليار دولار، بما يجعله أعلى بـ100 مليار دولار من جيف بيزوس مالك شركة "أمازون"، والبالغة ثروته 193 مليار دولار، وكان سابقًا في صدارة قائمة أثرياء العالم.

وكان "ماسك" من أوائل المتعاملين في العالم مع العملات الرقمية المشفرة، ويمكن القول بأن تغريداته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» تحكمت في أسعار العملات الرقمية، ففي يناير الماضي تسبب في ارتفاع ضخم في قيمة العملة بعد تغريدة قال فيها عن العمل الرقمية «بيتكوين» في وقت لاحق، كان لا مفر منها، مع إضافة العملة الرقمية «البيتكوين» في سيرته الذاتية، مما تسبب في ارتفاع العملة لتتجاوز 50 ألف دولار.

وفي وقت لاحق، تسبب ماسك في خسارة هائلة للعملة الرقمية بعد أن أعلن أن «تسلا» لن تقبل شراء عملات بـ «بيتكوين» مرة أخرى لتأثيرها الضار على البيئة بسبب مقدار الطاقة التى يستهلكها التعدين، مما خفض سعر العملة بنحو 15%، ليعود مرة أخرى للتغريد عنها بإعلانه مقابلة عدد من ممثلي التعدين للأصول الرقمية، ومناقشة استخدام الطاقة المتجددة في التعدين.

وليست «البيتكوين» فقط العملة الوحيدة التي غرد عنها ايلون ماسك، فقد سبق ورفع سعر عملة (دوجكوين Dogecoin) بنسبة 30%، بعد تغريدته التي ذكر فيه أنه يعمل مع مطوري هذه العملة لتحسين كفاءتها.