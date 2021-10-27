البيت الأبيض: فسحة فى جدول زيارة بايدن الأوروبية قد تسمح بلقائه أردوغان

أعلن البيت الأبيض أن هناك "فسحة" على جدول أعمال الرئيس جو بايدن خلال جولته في أوروبا، قد تسمح بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين: "لدينا فسحة في جدول الأعمال الذي نعمل على الانتهاء منه لعقد اجتماعات ثنائية إضافية".

وأضافت "كما تعلمون، التقى جو (بايدن) نظيره التركي في يونيو في أول رحلة خارجية له، لكن ليس لدي أي شيء أتوقعه بعد".

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".