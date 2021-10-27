الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تجارب المبدعات بين القصة والرواية والشعر فى صالون الأوبرا الثقافى.. الليلة

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، أمسية جديدة من أمسيات، صالون الأوبرا الثقافى، والذي يديره الفنان التشكيلي أمين الصيرفي.

يدور الحوار حول تجارب الضيفات الإبداعية ومؤلفاتهن التى تتنوع بين القصة القصيرة، الرواية، والقصائد النثرية، إلى جانب عدد من قضايا الأدب والسرد.

ويستضيف صالون الأوبرا الثقافي، في افتتاح موسمه الجديد، مساء اليوم، عددًا من الكاتبات المبدعات وهن: "ميرفت البربري"، وهي كاتبة وقاصة متميزة لها اسلوب خاص، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان "قصص تائهة"، ديوان "خواطر همس الحواس"، حيز الملائكة"، "على لهيب شمعة"، "نقوش على جسد ناعم"، "زى السراب".

كما يستضيف الصالون أيضا الكاتبة "شاهيناز الفقي" كاتبة وقاصة وسيناريست، وناقدة ذات مذاق خاص في كتاباتها. حصلت على عدة جوائز أدبية آخرها جائزة إحسان عبد القدوس في الرواية، صدرت لها عدة أعمال أدبية وإبداعية نذكر من بينها: "سعيدة" ــ "ملحمة العشق والحرية" ــ "سنوات التيه" ــ "المحبس والدبلة" ــ "يا شمس أيوب" ــ و "نخلة عذرا".

كما تشارك في أمسية كاتبات مبدعات، بصالون الأوبرا الثقافي، الكاتبة "إيمان عنان"، كاتبة قصة ورواية حصلت مؤخرا علي جائزة اتحاد الكتاب في القصة القصيرة لها أسلوب شيق في السرد وتصل بسلاسة لعقل المتلقي في كتاباتها.

صدر للكاتبة إيمان عنان مؤلفات: "قدر لا يرد" ــ "العزف علي وتر الرحيل" ــ "أوتذكريني" ــ "وماذا بعد" ــ "كنت لك".

الكاتبة "آيات عبد المنعم" ويقول عنها الفنان التشكيلي أمين الصيرفي: آيات عبد المنعم ظاهرة أدبية تركت أثرا في الوسط الثقافي منذ ديوانها الأول الذي حقق نجاحا كبيرا، ورغم حداثة اصداراتها إلا أنها رسمت لنفسها مسار ومذاق أدبي متميز .صدر للكاتبة آيات عبد المنعم أعمال: "وحدي أستطيع عبور الحكايات"، و"خبرني العندليب".

يشارك في الصالون بفقرة فنيه علي البيانو الموسيقار هاني نديم، بمصاحبة عازفة الكمان نهال محمد، وعازف الإيقاع مصطفى بيومي.
 

تجارب المبدعات صالون الاوبرا الثقافي الفنان التشكيلي أمين الصيرفي القصة والرواية والشعر الموسيقار هاني نديم

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