الجيش الأوكرانى يؤكد استخدامه مسيرات بيرقدار التركية فى دونباس

أكدت الأركان العامة الأوكرانية استخدام قواتها لأول مرة طائرة "بيرقدار" تركية الصنع المسيّرة، أثناء العمليات العسكرية في دونباس جنوب شرقي البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت الأركان الأوكرانية في بيان نشرته على “فيسبوك”، إن الطائرة لم تعبر خط التماس، وتم استخدامها "لإجبار العدو على وقف إطلاق النار".

وأضافت أن الطائرة دمرت أحد مدافع الهاون لقوات الدفاع الشعبي في دونباس بقنبلة موجهة.

وعلى صعيد آخر، أدرجت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أوكرانيا، على قائمة الدول الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس كورونا.

وذكر تقرير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أوكرانيا، انتقلت هذا الأسبوع من المستوى 3، أو الخطر العالي لـ«كوفيد-19K، إلى المستوى 4، وهو أعلى فئة من حيث المخاطر.

وحثت المراكز الأمريكية على موقعها الرسمي على الإنترنت، المواطنين الأمريكيين، على تجنب السفر إلى أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء «أوكرينفورم» الأوكرانية.

وقال التقرير: «إذا كان عليك السفر إلى أوكرانيا، فتأكد من تلقيك التطعيمات الكاملة قبل السفر، وبسبب الوضع الحالي في أوكرانيا، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره».

وكانت أغلقت أوكرانيا المدارس في مناطق انتشار فيروس كورونا، وأعلنت عن شرط الحصول على شهادات لقاح أو اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام في العاصمة كييف، بعد أن سجلت وفيات كوفيد مستوى قياسيًا في البلاد.

وأصدرت السلطات الأوكرانية أوامرها بإغلاق المدارس في كييف لمدة أسبوعين في المناطق ذات العدوى المرتفعة، ولن يُسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها، إلا إذا تم تطعيم جميع المعلمين، وفقًا ما ذكرته صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.