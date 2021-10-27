الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

خبير صحى: روسيا لم تسجل أى وفيات نتيجة للتطعيم ضد كورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

أكد رئيس مختبر آليات التباين السكاني للكائنات الدقيقة بمركز "جاماليا" الروسي فلاديمير جوشتشين، أنه لم يتم في روسيا تسجيل أي وفيات نتيجة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال: "عندما نتحدث عن حقيقة أن أكثر من 100 مليون شخص قد تم تطعيمهم، فإننا نعلم أن الأحداث الضارة هي حالات معزولة لكل مليون حالة، لكل مليون لقاح يتم توفيره في روسيا، ونتيجة لرد فعل حاد على التطعيم لم يمت أحد حتى الآن".

وأضاف: "مطورو اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا من الناحية التكنولوجية، لديهم القدرة على تغييره لكل متحور جديد، لكن هذا ليس ضروريًا؛ لأن اللقاح القديم يعمل بكفاءة عالية بحيث ليس هناك حاجة على الإطلاق لتغييره".

وتابع: "لدينا بيانات من دراسة جماعية تظهر أن فعالية "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا سريريًا تبلغ 83%، والاستشفاء 90%، أما الحماية من الموت فهي 95%".

ووفقًا لبيانات مقر العمليات الفدرالية لمكافحة فيروس كورونا، تم إحصاء 244.2 مليون إصابة بالفيروس في العالم، وتوفي أكثر من 4.9 مليون شخص، أما في روسيا فقد سجلت أكثر من 8.3 مليون إصابة، و232775 وفاة، فيما تماثل أكثر من 7.2 مليون شخص للشفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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