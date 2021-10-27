تصفية مسجل خطر بعد تهديده لفتاة وأسرتها فى مركز طما بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القضاء على عنصر إجرامي شديد الخطورة، وضع متفجرات حول منزله مهددًا بتفجيره.

وحاول المجرم احتجاز أقاربه وهددهم بتفجير اسطوانة غاز، لكن قوات الأمن اقتحمت الشقة التي كان يقطن بها بمنطقة شارع جواد حسنى المعروفة بشارع الأحمر بمدينة طما شمال محافظة سوهاج.

وشاركت مجموعات قتالية في حصار مكان المتهم عمرو جابر الأحمر بطما سوهاج، الهارب من حكم الإعدام، بعد أن حاول ترويع أمن المواطنين، وتمكنت من السيطرة على الموقف، قبل قيامه بأي أعمال من شأنها تهديد سلامة المواطنين، وتمكنت من تصفيته، عقب تبادل لإطلاق النيران مع المتهم.

يذكر أن "عمرو. ا. ج. س" المشهور بعمرو الأحمر، ٤٥ سنة، كان هاربا من حكم بالإعدام لارتكابه جريمة قتل منذ سنوات.

وفي وقت سابق، تم بث فيديو منذ أيام، وتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر فتاة تدعى أمنية، ١٧ سنة، تستغيث بأجهزة الأمن، حيث حاول المتهم احتجاز والدها وإخوتها فى منزلهم بشارع بيت الأحمر بطما وفتح عليهم أنبوبة بوتاجاز لترويعهم، لكن الشرطة سيطرت على الموقف، وضيقت الخناق على العنصر الهارب بعد تبادل لإطلاق النار.