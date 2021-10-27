الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

روجينا تكشف عن إصابتها بسبع غرز بسبب باسم سمرة فى عمل سينمائى

روجينا
روجينا

روت الفنانة روجينا تعرضها للاصابة أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم "الفرح" حيث توجهت للمستشفى وتم خياطة الجرح بسبع غرز قائلة: كنت بصور مشهد ألفاينل" في الفيلم وكان مشهد صعب أوي مع الفنان باسم السمرة وزقني أوي وأنا خفيفة من غير قصد ساعة التصوير.

 
وتابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة: نزلت بقوتي كلها على "سن الكنبة"  وتحت عيني إتفتح حسيت بنار وقعدت أصوت وباسم فضل متخيل إن الصراخ تفاعل مع المشهد.


أكملت :"فجأة الدم طرطش على الناس كلها وأخدت سبع غرز تحت عيني والدكتور لحقني بسرعة وكنت خايفة أول ما لدكتور قلي لازم خياطة وقلته : أنت مدرك أنت بتقول إيه؟ خياطة تحت عيني؟! .


وكشفت روجينا عن موقف زوجها الدكتور أشرف  زكي قائلة : فوجئت وأنا لسه دايخة في البينج والخياطة بيقول للطبيب: لو سمحت تقدر تكمل تصوير بعد قد إيه؟ كنا وقتها مصورين نص مشهد "الفاينال".. والدكتور رد عليه وقال: إنت بتتكلم جد ولا بتهزر؟  فرد مجدداً : ده إلتزام حدد الوقت المناسب.. فقال الطبيب تقدري تصوري دلوقتي لو انتظرتي لبكرة هيورم فرحت كملت فورًا" .

لميس الحديدى عمل سينمائي باسم سمرة الدكتور أشرف زكي أشرف زكي الفنانة روجينا برنامج كلمة اخيرة مجددا

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