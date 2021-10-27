أمينة خليل: جاهزة لتجميد بويضاتى

أجابت الفنانة أمينة خليل على سؤال الإعلامية لميس الحديدي والذي طرحته عليها مازحة: “هنفرح إمتى بقى نفسي أحضر فرح”.

وقالت أمينة: “قدر الله وما شاء فعل نصيب”، وردًا على سؤال الحديدي خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة "ON": "هل بتزعلي لما حاجة بتببوظ؟" قالت: "طبعًا بزعل زي أي حد في الدنيا بتبقى صعبة بس عندي يقين إن ربنا شايل لينا حاجة أفضل وأحلى".

وأوضحت أنها تحاسب نفسها لتقييم أخطائها قائلة: "فيه بعض الرجالة مش بتحب فكرة الفنانة ولازم يبقى راجل قوي أوي عشان يتحمل ده لإن حياة الفنانة مختلفة شوية.. أي راجل ممكن يشوف مراته ممثلة وفنانة ناجحة الحب اللي ممكن يشوفه في عيون الناس لما بتسلم على مراته لازم يبقى فخور بيه مش زعلان".

وردًا على سؤال آخر هل الرجل المصري لا يحب أن يرى زوجته مضيئة أكثر منه قالت: "مش بحس بده أوي ودي شخصيات واختلاف بين الرجالة بعضهم البعض، أحيانًا سيكون فخورًا ورجال آخرين لن يقبلوا ذلك".

وحول مواصفات الرجل الذي تتمناه قالت: "لازم نبقى أصدقاء أوي.. وده شيء مهم جدًا لازم عشان العلاقة عشان تبقى صحية وقوية وحقيقية لازم نبقى أصحاب قبل الارتباط، لأن الصداقة بتكمل وهج الحب، ممكن يقل لكن الصداقة مستمرة "اللى ارتبط بيه نبقى أصدقاء علشان العلاقة تمشي وتبقى صالحة وسعيدة، قبل لما نحب بعض، الحب قد يهدأ لكن الصداقة هي التي تستمر".

وحول فكرة تجميد البويضات قالت: "أنا مع فكرة تجميد بويضاتي حال تأخر الزواج، وفيه ناس مش فاهمين الفكرة وقضاء وقدر، والعلم وصلنا نعمل حاجة زي دي".

وكانت أمينه خليل قد تعاقدت على عمل رمضاني جديد لم تفصح بعد عن اسمه.