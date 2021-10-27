قيادة العمليات العراقية تتوعد بمطاردة الإرهاب فى العراق وخارجه

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، العزم على تعقب الإرهاب في العراق وخارجه.

وقالت القيادة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- "لقد أقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الرشاد (أو الهواشة) في المقدادية بمحافظة ديالي، وسقط جراء الاعتداء 11 شهيدًا وعدد من الجرحى من المدنيين العزل".

كما أكدت أن "العراق سيبقى عصيًا على الإرهاب وحواضنه، ولن تضعف الهمم أو تتأثر المعنويات بل سيزيدنا هذا الفعل الجبان إصرارًا على تعقب المجرمين وإنزال أشد العقوبات بهم؛ قصاصًا لدماء شهدائنا الأبرار".

وقتل نحو 11 شخصًا في أصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، إثر هجوم نفذته عناصر تنظيم داعش الإرهابي على قرية الرشاد بمحافظة ديالي، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى القرية؛ في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني وحماية المدنيين العراقيين.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، بتسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 23 ألفًا و24 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرٍ اليوم، إنه تم تسجيل 1429 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و49 ألفًا و240.

وأشار التقرير إلى شفاء 2409 أشخاص، ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء في البلاد إلى مليون و991 ألفًا و575 حالة.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الماضية، 20 ألفًا و611 فحصًا مختبريًا للمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وصل إلى خمسة ملايين و679 ألفًا و119 شخصًا.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.