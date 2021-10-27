وزير الخارجية يؤكد أهمية رفع مستوى طموح عمل المناخ على جميع المستويات

أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية رفع مستوى طموح عمل المناخ على جميع المستويات، ليس فقط فيما يتعلق بإجراءات الحد من انبعاثات الغازات المُسببة لتغير المناخ ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدعم الذي تُقدمه الدول المتقدمة للدول النامية، وبما يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس.



جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها وزير الخارجية في النقاش الموضوعي رفيع المستوى تحت عنوان (تعزيز عمل المناخ من أجل ازدهار البشر وكوكب الأرض)، والذي عقد في إطار أعمال النقاش الموضوعي رفيع المستوى بالجمعية العامة بالأمم المتحدة.



وأشار وزير الخارجية - في كلمته - إلى أهمية الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26)، والتي ستعقد بمدينة جلاسجو في نوفمبر 2021، من أجل مواصلة العمل على تحقيق أهداف اتفاق باريس.



وأعرب عن تطلع مصر إلى أن تُسهم تلك الدورة في الانتهاء من "برنامج عمل اتفاق باريس" وتسوية القضايا العالقة منذ مؤتمر الأطراف السابق.



كما أعرب شكري عن تطلعه لأن تسهم مُخرجات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الدفع بقضايا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، لا سيما ما يتعلق بإقرار خطة عمل محددة بشأن الهدف العالمي للتكيف، وأن يتبنى المؤتمر نتائج واضحة بشأن توفير التمويل الدولي اللازم من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهد الـ 100 مليار دولار سنوياً لصالح جهود مواجهة تغير المناخ، وبما يُمكّن من تعزيز جهود الدول النامية في مواجهتها، وخاصة في القارة الأفريقية.

وفي وقت سابق، بدأ مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة «طرابلس»، بحضور عدد كبير من وزراء خارجية دول العالم أبرزهم مصر.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في أعمال مؤتمر دعم استقرار ‎ليبيا، مؤكدًا رؤية ‎مصر القائمة على ضرورة الدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة في ليبيا ترسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي الشقيق.

والتقى وزير الخارجية برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على هامش أعمال مؤتمر دعم الاستقرار، موضحًا له حرص مصر البالغ على دعم ليبيا فى إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلي إيجاد تسوية سياسية شاملة.

وأضاف أن مصر تسعى لتنفيذ كل مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلي مستقبل أفضل، ويسهم فى استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.