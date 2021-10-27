اليوم.. المنشد زين محمود يحيى حفلا لــ السيرة الهلالية فى بيت السنارى الأثرى

يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "السيرة الهلالية" للفنان المنشد زين محمود.

يقام الحفل في أجواء تجمع بين روائع التراث المتمثل في بيت السناري، وأعمال زين محمود التي ينبعث منها روعة وجمال البيئة المصرية من خلال الاعتماد على "الحكي والحواديت" من المواويل الشعبية والسير، وتتضمن فقرات الحفل مجموعة من أروع أغاني وموشحات وابتهالات زين محمود، وكذلك مختارات من أغنيات السيرة الهلالية والأغاني الشعبية والمديح والموال القصصي.

يأتي حفل "السيرة الهلالية"، في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام ما بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات. وهنا تظهر قيمة الفنان زين محمود؛ فعلى الرغم من أنه يعيش في فرنسا لكنه مازال محتفظا بلهجته الصعيدية وجلبابه الجنوبي وعمامته البيضاء، ومازال مصرًا على أفكاره التقليدية الشرقية وحكاياته ومواويله الشعبية والآلات الشرقية القديمة، ولم يستطع المجتمع الفرنسي أن يصبغ عليه حالة التمدن فيترك تراثه القديم أو موروثه الشعبي أو حتى عاداته المتأصلة، ومازال يقدم أعمالا فلكلورية تراثية قديمة وينشد المديح والسيرة في حب وفخر.

ـ

ـ إطلالة علي عالم المنشد زين محمود

يذكر أن الفنان زين محمود من مواليد قرية بني مزار، محافظة المنيا، عام 1986، نشأ في بيت صوفي وورث القرآن عن والده الشيخ بن زيدان، وعن ابن عمه محمد محمود. وقد تلقى تعليمه الأول في الكُتاب ودرس مختلف العلوم العقلية والنقلية، ودرس علم التوحيد وعلم أصول الفقه، فأصبح متبحرًا في الفقه وأصوله، ودرس الأصول والفقه في المسجد النبوي.

كانت بدايته عندما شارك في مسرحية "تغريبة عبدالرازق" كمنشد، والتي عُرضت في قصر ثقافة بني مزار عام 1992، وفي هذه الأثناء قرر حسن الجريتلي مدير فرقة "ورشة الجريتلي" والذي كان حاضرًا للعرض المسرحي ضمه للفرقة المسرحية، وهناك تعلم الغناء الشعبي والسيرة الهلالية على يد سيد الضوي، كما تعلم غناء الموال القصصي، وبعد انضمامه للفرقة بعامين، قدم عرضًا مع الفرقة في سويسرا، قبل أن يتوجه معها إلى فرنسا والولايات المتحدة والبرازيل.

وقد أسس زين محمود في فرنسا فيما بعد فرقة "زمان فابريك" التي قدمت نمطا موسيقيًا مختلفًا، واستطاعت نشر المديح في باريس من خلال كلمات صوفية وآلات شرقية، كما أسس مدرسة "تدريب الغناء الشعبي" هناك.وشارك الفنان زين محمود في تأليف العديد من الأعمال الغنائية، وكذلك الموسيقى التصويرية لعدة أفلام مصرية، منها ألوان السماء السابعة "تجليات في الأشياء"، وجنينة الأسماك "الحياة لو لعبة".

يشار إلي أن بيت السناري الأثري ــ بيت العلوم والثقافة والفنون٬ تابع لمكتبة الإسكندرية والتي بدأت في تجهيز بيت السناري الذي يقع في حارة منج بالسيدة زينب بالقاهرة٬ ليكون مركزا ثقافيا كبيرا وبيتا ً للعلوم والثقافة والفنون وكان الدكتور الفنان فاروق حسني؛ وزير الثقافة، قد أصدر قرارًا بتسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية.

ويهدف بيت السناري إلى إحياء المجمع العلمي المصري القديم الذي أسسه نابليون بونابرت في هذا المنزل، حيث أنجز فيه مائتي عالم فرنسي موسوعة "وصف مصر" الشهيرة، والتي أهديت لمكتبة الإسكندرية نسختها الأصلية من الدكتور بطرس غالي، السكرتير العام السابق للأمم المتحدة.