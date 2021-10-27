الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. المنشد زين محمود يحيى حفلا لــ السيرة الهلالية فى بيت السنارى الأثرى

المنشد زين محمود
المنشد زين محمود يحيى

يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "السيرة الهلالية" للفنان المنشد زين محمود.

 

يقام الحفل في أجواء تجمع بين روائع التراث المتمثل في بيت السناري، وأعمال زين محمود التي ينبعث منها روعة وجمال البيئة المصرية من خلال الاعتماد على "الحكي والحواديت" من المواويل الشعبية والسير، وتتضمن فقرات الحفل مجموعة من أروع أغاني وموشحات وابتهالات زين محمود، وكذلك مختارات من أغنيات السيرة الهلالية والأغاني الشعبية والمديح والموال القصصي.

 

يأتي حفل "السيرة الهلالية"، في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام ما بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات. وهنا تظهر قيمة الفنان زين محمود؛ فعلى الرغم من أنه يعيش في فرنسا لكنه مازال محتفظا بلهجته الصعيدية وجلبابه الجنوبي وعمامته البيضاء، ومازال مصرًا على أفكاره التقليدية الشرقية وحكاياته ومواويله الشعبية والآلات الشرقية القديمة، ولم يستطع المجتمع الفرنسي أن يصبغ عليه حالة التمدن فيترك تراثه القديم أو موروثه الشعبي أو حتى عاداته المتأصلة، ومازال يقدم أعمالا فلكلورية تراثية قديمة وينشد المديح والسيرة في حب وفخر.

ـ

ـ إطلالة علي عالم المنشد زين محمود
يذكر أن الفنان زين محمود من مواليد قرية بني مزار، محافظة المنيا، عام 1986، نشأ في بيت صوفي وورث القرآن عن والده الشيخ بن زيدان، وعن ابن عمه محمد محمود. وقد تلقى تعليمه الأول في الكُتاب ودرس مختلف العلوم العقلية والنقلية، ودرس علم التوحيد وعلم أصول الفقه، فأصبح متبحرًا في الفقه وأصوله، ودرس الأصول والفقه في المسجد النبوي.

 

كانت بدايته عندما شارك في مسرحية "تغريبة عبدالرازق" كمنشد، والتي عُرضت في قصر ثقافة بني مزار عام 1992، وفي هذه الأثناء قرر حسن الجريتلي مدير فرقة "ورشة الجريتلي" والذي كان حاضرًا للعرض المسرحي ضمه للفرقة المسرحية، وهناك تعلم الغناء الشعبي والسيرة الهلالية على يد سيد الضوي، كما تعلم غناء الموال القصصي، وبعد انضمامه للفرقة بعامين، قدم عرضًا مع الفرقة في سويسرا، قبل أن يتوجه معها إلى فرنسا والولايات المتحدة والبرازيل.

 

وقد أسس زين محمود في فرنسا فيما بعد فرقة "زمان فابريك" التي قدمت نمطا موسيقيًا مختلفًا، واستطاعت نشر المديح في باريس من خلال كلمات صوفية وآلات شرقية، كما أسس مدرسة "تدريب الغناء الشعبي" هناك.وشارك الفنان زين محمود في تأليف العديد من الأعمال الغنائية، وكذلك الموسيقى التصويرية لعدة أفلام مصرية، منها ألوان السماء السابعة "تجليات في الأشياء"، وجنينة الأسماك "الحياة لو لعبة".

 

يشار إلي أن بيت السناري الأثري ــ بيت العلوم والثقافة والفنون٬ تابع لمكتبة الإسكندرية والتي بدأت في تجهيز بيت السناري الذي يقع في حارة منج بالسيدة زينب بالقاهرة٬ ليكون مركزا ثقافيا كبيرا وبيتا ً للعلوم والثقافة والفنون وكان الدكتور الفنان فاروق حسني؛ وزير الثقافة، قد أصدر قرارًا بتسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية.

 

ويهدف بيت السناري إلى إحياء المجمع العلمي المصري القديم الذي أسسه نابليون بونابرت في هذا المنزل، حيث أنجز فيه مائتي عالم فرنسي موسوعة "وصف مصر" الشهيرة، والتي أهديت لمكتبة الإسكندرية نسختها الأصلية من الدكتور بطرس غالي، السكرتير العام السابق للأمم المتحدة.

المنشد زين محمود السيرة الهلالية بيت السناري الأثري المواويل الشعبية تغريبة بني عبد الرزاق ورشة الجريتلي

مواد متعلقة

انتصار عبد الفتاح يستعد للعرض المسرحي «ثنائية الصمت» بقاعة صلاح جاهين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

حريق هائل يلتهم 400 طن من قش الأرز فى دكرنس بالدقهلية

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

تصفية مسجل خطر بعد تهديده لفتاة وأسرتها فى مركز طما بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»