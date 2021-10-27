الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحماية المدنية» تحاول السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بالمحلة

حريق المحلة
حريق المحلة

تحاول قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مطعم شهير بميدان المشحمة التابع لقسم أول المحلة الكبري، دون سبب معلوم حت الآن، ودون وقوع إصابات بين العاملين.

22222226722457665258942311582jpg
حريق المحلة

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبري، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مطعم الطيب الشهير، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق وتصاعد ألسنة النيران والدخان من داخل المطعم، وجار محاولة إخماد النيران والسيطرة عليها بمساعدة العاملين بالمطعم والأهالي، قبل أن تمتد لباقي العمارة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

222249136963_4498350160211350_5106562035618242040_n
حريق المحلة
حريق المحلة
قوات الحماية المدنية تحاول السيرة على حريق داخل مطعم شير الحماية المدنية الإجراءات القانونية محافظة الغربية شرطة النجدة اختناق حريق هائل إخماد النيران ورود بلاغ موقع الحادث داخل مطعم دون وقوع إصابات بالمحلة مدير امن الغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

حريق هائل يلتهم 400 طن من قش الأرز فى دكرنس بالدقهلية

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»