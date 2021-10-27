«الحماية المدنية» تحاول السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بالمحلة

تحاول قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مطعم شهير بميدان المشحمة التابع لقسم أول المحلة الكبري، دون سبب معلوم حت الآن، ودون وقوع إصابات بين العاملين.

حريق المحلة

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبري، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مطعم الطيب الشهير، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق وتصاعد ألسنة النيران والدخان من داخل المطعم، وجار محاولة إخماد النيران والسيطرة عليها بمساعدة العاملين بالمطعم والأهالي، قبل أن تمتد لباقي العمارة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حريق المحلة