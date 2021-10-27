لجنة استشارية توصى «الدواء الأمريكية» بترخيص استخدام «فايزر/بيونتك» للأطفال

أوصت لجنة استشارية كبرى، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بترخيص استخدام اللقاح المضاد لـ"كورونا" الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية للأطفال ما بين 5 و11 عاما من العمر.

وصوّت 17 من بين 18 عضوا اللجنة الاستشارية للّقاحات والمنتجات الحيوية ذات الصلة (VRBPAC) لصالح توصية هيئة الغذاء والدواء بترخيص استخدام اللقاح للأطفال، فيما امتنع عضو وحيد عن التصويت، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، والتي أشارت إلى أن الهيئة ليست ملزمة بتطبيق توصيات اللجنة، لكنها غالبا ما تعمل بها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعا سريعا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "غالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".