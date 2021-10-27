الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد فيديو تعنيف الطالبات.. إدارة أسيوط التعليمية تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة

إدارة أسيوط التعليمية
إدارة أسيوط التعليمية

حالة من الاستياء انتابت أهالي محافظة أسيوط عقب قيام مديرة مدرسة بنشر بث مباشر على صفحة المدرسة أثناء قيامها بجمع الهواتف المحمولة من الطالبات والبحث عن الهواتف المحمولة خلف اللوحات، وتعنيف طالبة قامت بإخفاء هاتفها مما أثار حفيظة البعض.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع البث المباشر معبرين عن استيائهم من الطريقة التي تعاملت بها مديرة المدرسة مع الطالبات، معتبرين أن هذا تعد خرقا واضحا لقرارات وزير التربية والتعليم الصادرة بشأن تنظيم العملية التعليمية.

بينما رأى البعض أن هذه المرحلة العمرية يحتاج فيه الطالب إلى بعض من الشدة والحزم في التعامل كنوع من أنواع التقويم للطالبات حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.

بدوره، قال محمود معوض، مدير إدارة أسيوط التعليمية، إنه فور مشاهدة ما تم بثه على صفحة المدرسة ومراجعة الفيديوهات تم تشكيل لجنة للتحقيق مع مديرة المدرسة.

وأوضح أن مديرة المدرسة قامت بخرق قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بعدم التصوير داخل المدارس إلا بعد مراجعة الإدارة، كما أنها تعاملت مع الطالبات بشكل لا يليق بالعملية التعليمية، َوقامت بتعنيف إحدى الطالبات بشكل حاد.

وأضاف مدير الإدارة أنه تم ترفع الأمر إلى محمد الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والذي أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف محمود معوض أن هناك قرارات وزارية بمنع حمل الهواتف المحمولة داخل الفصول وأن حمل الهواتف المحمولة في حالة الضرورة القصوى، ويتم إيداعه في إدارة المدرسة ويستلمه الطالب عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وأشار معوض إلى أن مديرة المدرسة هي من النشيطات الناجحة والمشهود لها بالعمل الكفء، إلا أن هذه الواقعة لا تليق بالعملية التعليمية، خاصة وأن العملية التعليمية تشهد حالة من الانتظام الكامل بالمدارس دون وجود أي معوقات تعرقل العملية التعليمية.

 

 

البث المباشر على صفحة المدرسة

 

 

 

نشر بث مباشر علي صفحة مدرسة
نشر بث مباشر علي صفحة مدرسة
نشر بث مباشر علي صفحة مدرسة
نشر بث مباشر علي صفحة مدرسة
نشر بث مباشر علي صفحة مدرسة
نشر بث مباشر علي صفحة مدرسة
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وائل لطفي

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