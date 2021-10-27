محكمة استئناف هولندية تقضى بإعادة قطع أثرية تابعة للقرم إلى أوكرانيا

قضت محكمة استئناف في هولندا بأن مجموعة من الكنوز الأثرية التابعة للقرم، والتي أعيرت لمتحف هولندي، يجب إعادتها إلى أوكرانيا وليس إلى شبه جزيرة القرم.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن القطع الأثرية كان قد تم إرسالها إلى متحف في أمستردام من قبل متاحف في شبه جزيرة القرم، قبل ضم روسيا لشبه الجزيرة عام 2014.

وبدأ النزاع القانوني في عام 2014 عندما حاولت 4 متاحف في القرم إجبار متحف «آلارد بيرسون» في امستردام على إعادة الكنوز الأثرية، غير أن أوكرانيا تؤكد أن هذه الكنوز من ممتلكات الدولة.

وعلى صعيد آخر، أدرجت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أوكرانيا، على قائمة الدول الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس كورونا.

وذكر تقرير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أوكرانيا، انتقلت هذا الأسبوع من المستوى 3، أو الخطر العالي لـ«كوفيد-19K، إلى المستوى 4، وهو أعلى فئة من حيث المخاطر.

وحثت المراكز الأمريكية على موقعها الرسمي على الإنترنت، المواطنين الأمريكيين، على تجنب السفر إلى أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء «أوكرينفورم» الأوكرانية.

وقال التقرير: «إذا كان عليك السفر إلى أوكرانيا، فتأكد من تلقيك التطعيمات الكاملة قبل السفر، وبسبب الوضع الحالي في أوكرانيا، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره».

وكانت أغلقت أوكرانيا المدارس في مناطق انتشار فيروس كورونا، وأعلنت عن شرط الحصول على شهادات لقاح أو اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام في العاصمة كييف، بعد أن سجلت وفيات كوفيد مستوى قياسيًا في البلاد.

وأصدرت السلطات الأوكرانية أوامرها بإغلاق المدارس في كييف لمدة أسبوعين في المناطق ذات العدوى المرتفعة، ولن يُسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها، إلا إذا تم تطعيم جميع المعلمين، وفقًا ما ذكرته صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية.