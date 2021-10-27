السعودية تنضم للبيان الدولى المشترك الخاص بالرصد الفضائى للمناخ

انضمت الهيئة السعودية للفضاء إلى البيان المشترك لتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق التعاون في مجال الأنشطة الفضائية، واستعراض جهودها حيال الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يُعد البيان بوابة دولية لتحفيز اهتمامات المجتمعات المحلية والإقليمية بتكنولوجيا الفضاء للعمل المناخي مما سيسهم في بناء القدرات والكوادر المحلية في هذا المجال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن البيان المشترك الدولي للرصد الفضائي للمناخ يعد أحد أحدث وأهم المحركات الدولية لوضع حلول مبنية على التقنيات الفضائية للحد من التحديات المناخية التي تواجه كوكب الأرض، وذلك بواسطة تزويد المختصين والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المهتمة بالتغير المناخي بالبيانات متعددة المصادر لا سيما بيانات الأقمار الصناعية، والمعلومات والخبرات والتقنيات الفضائية المتعلقة بالرصد والتتبع لإجراء الدراسات.

وتنطلق أهداف الهيئة من خلال تبني والمشاركة في البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث وضعت الرؤية البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسة لها، ونصت على ضرورة الحفاظ عليها، وفي المقام الأول كواجب ديني ووطني وإنساني ومسؤولية أمام الأجيال القادمة، بوصفه من المقومات الأساسية لجودة الحياة وضرورة للحد من مستويات التلوث في البيئة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8782 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيانٍ صحفي اليوم، إلى تسجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفًا و368 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 38 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 537 ألفًا و376 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.