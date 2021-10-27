الولايات المتحدة تعلن معارضتها الشديدة لخطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

أبدت الولايات المتحدة، معارضتها الشديدة لخطط الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن تلك الخطوة تعارض جهود خفض التوترات وضمان الهدوء، وتقوّض أفق حل الدولتين.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في مؤتمر صحفي - إن الولايات المتحدة "قلقة بشكل عميق" من خطط السلطات الإسرائيلية لبناء آلاف المستوطنات، وتحديدا في عمق الضفة الغربية، إضافة إلى موافقة تل أبيب، أمس الأول، على مناقصات لبناء ما يزيد على 1300 وحدة استيطانية في الضفة، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.



وتابع برايس: "نعارض بقوة تمديد المستطونات الذي يتعارض تمام مع جهود خفض التوترات وضمان الهدوء ويقوّض أفق حل الدولتين"، مضيفا أن واشنطن تعتبر خطط التصديق بأثر رجعي على شرعية البؤر الاستيطانية غير القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية، أمرا "غير مقبول".

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعا سريعا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "غالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".