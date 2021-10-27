الجيش اللبنانى: تحقيقات أحداث الطيونة أحيطت بسرية تامة

أكدت قيادة الجيش اللبناني أن التحقيقات التي أجريت في أحداث الطيونة التي شهدتها العاصمة بيروت في 14 أكتوبر الجاري، أحيطت بسرية تامة وفق الأصول وبإشراف القضاء المختص.



وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن أي أخبار مرتبطة بسير التحقيقات ومنسوبة إلى مصادر في التحقيق هي مجرد تكهنات غير مستندة إلى وقائع.



وشددت قيادة الجيش على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.



واستنكرت تناول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول التحقيقات التي أجراها الجيش في حادثة الطيونة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8449، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 637312.

وبلغت أعداد الإصابات ذروتها في لبنان عندما فرضت السلطات عزلا عاما في يناير، بعد أن عجزت المستشفيات عن مواجهة الزيادة في أعداد المرضى وسط أزمة مالية خانقة وانخفاض في إمدادات الدواء وتكرار انقطاع الكهرباء.

وعاودت البلاد فتح الاقتصاد تدريجيا خلال فصل الربيع، فيما حملة التطعيم ضد الفيروس في لبنان بطيئة، حيث أن حوالي 18 في المئة فقط من السكان تلقوا التطعيم الكامل.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أن "لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية"، مشيرا إلى أن " التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن بيرم قوله إن "رئيس الحكومة ( نجيب ميقاتي) طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية أول أمس ، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي".

وأضاف أن "البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة".