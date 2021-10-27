الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق هائل بجوار سكة حديد كفر طلبوها بالمنوفية والدفع بعدد من سيارات الإطفاء (صور)

حريق بكفر طلبوها
حريق بكفر طلبوها في المنوفية

نشب حريق هائل، منذ قليل، بجوار السكة الحديد في قرية كفر طلبوها بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بعد شكاوى عدد من الأهالي بوجود حريق في المنطقة، والذي تسبب في تغطية المنطقة بشبورة من الدخان.


وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنشوب حريق بجوار شريط السكك الحديدية بقرية كفر طلبوها بدائرة المركز، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق بكفر طلبوها في المنوفية
حريق محافظة الحماية المدنية حماية مصر أمن المنوفية سيارات الإطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

عم الطفلة شهيد ضحية الغدر بالمنوفية يكشف تفاصيل مثيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»