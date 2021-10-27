حريق هائل بجوار سكة حديد كفر طلبوها بالمنوفية والدفع بعدد من سيارات الإطفاء (صور)

نشب حريق هائل، منذ قليل، بجوار السكة الحديد في قرية كفر طلبوها بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بعد شكاوى عدد من الأهالي بوجود حريق في المنطقة، والذي تسبب في تغطية المنطقة بشبورة من الدخان.



وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنشوب حريق بجوار شريط السكك الحديدية بقرية كفر طلبوها بدائرة المركز، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق بكفر طلبوها في المنوفية

حريق بكفر طلبوها في المنوفية

حريق بكفر طلبوها في المنوفية

حريق بكفر طلبوها في المنوفية