الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء لدى البنوك المصرية

سعر اليورو
سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 27/10/ 2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجارى.


سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-10-2021


وتراوح سعر شراء اليورو في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء  18.1910 جنيه و18.3700 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.2978 جنيه لـ 18.321 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 18.1550 جنيه لـ 18.1910، وارتفع سعر البيع من 18.2746 جنيه لـ 18.3109 جنيه، وارتفع  سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء من 18.1315 جنيه لـ 18.1346 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع من 18.1368 جنيه لـ 18.2978 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع  سعر الشراء من 18.1368 جنيه لـ 18.14002 جنيه وانخفض سعر البيع من 18.3591 جنيه لـ 18.29775 جنيه.


واستقر سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري عند 18.1346 جنيه للشراء و 18.2978 جنيه للبيع، كما واستقر سعر اليورو "تحويل" عند  18.1346 جنيه للشراء، و 18.2978 جنيه للبيع.


وارتفع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية  من 18.134 جنيه لـ 18.3700 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 18.371 جنيه لـ 18.300 جنيه ، بينما انخفض سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي من 18.1687 جنيه لـ 18.1578 جنيه للشراء، وانخفض من 18.3825 جنيه لـ 18.321 جنيه للبيع.


يشار إلى أن منطقة اليورو تشهد حالة من الترقب لإنتهاء برنامج الدعم الطارئ، في مارس المقبل، ويستعد البنك المركزي، وسط موجة تضخمية منتظرة.
 

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي بصدد إطلاق حزم تحفيز جديدة لمرحلة ما بعد الوباء، عقب إنتهاء برنامج الدعم الطارئ بحلول شهر مارس المقبل 2022،  وسط توقعات دولية بأن يسجل معدل التضخم أعلى مستوياته بنهاية العام الحالي 2021، ثم تتراجع تدريجيًا خلال العام المقبل.


وفى سياق متصل، كشفت تقارير أوروبية عن تراجع ثقة المستهلكين في 19 دولة بمنطقة اليورو عن المتوقع في أكتوبر، وظلت بعد أن هبطت  بمقدار 0.8 نقطة عن قراءتها في سبتمبر لتصل إلى -4.8 في أكتوبر، ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لمناقشة الاستعداد للفترة الانتقالية بالنسبة لإجراءات التحفيز الاقتصادي، التي أطلقها البنك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تزايد تركيز القوى الاقتصادية الأخرى في العالم على خطر ارتفاع الأسعار.

اليورو سعر عملات الجنيه المصري البنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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