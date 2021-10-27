الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب ثانوى تحت عجلات القطار فى المنوفية

مصرع طالب تحت عجلات
مصرع طالب تحت عجلات القطار

لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه تحت عجلات قطار الشهداء كفر الزيات على محطة مدينة  الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، بعد انزلاق قدماه تحت عجلات القطار. 

 

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أمن محطة مدينة الشهداء بمصرع  شاب تحت عجلات القطار المتجه إلى كفر الزيات أمام أعين الركاب أثناء انطلاقه من المحطه. 

 

وبالانتقال والفحص تبين أن  الشاب يدعي سعد العربي مقيم عزبة عمروس يبلغ من العمر ١٨ عام بالصف الثالث الثانوي والذي أدى تدافع الركاب في الزحام ان لقت قدماه ولقى مصرعه في الحال وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى استخراج تصاريح الدفن لدفن الجثمان. 

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