بعد «تريند» سمية الخشاب.. القصة الكاملة لعلاقة «الخرزة الزرقاء» بالحسد

حظى مقطع فيديو قصير بتداول كبير عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتحدث فيه الفنانة سمية الخشاب عن الحسد، والخرزة الزرقاء التي تكون سببًا أساسيًا ورئيسيًا في إقصاء العين الحاسدة.

سمية الخشاب والحسد



أثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب هذا المقطع القصير الخاص بالحسد، وقالت فيه: "المادة الموجودة في اللون الأزرق تخترق الموجات الكهرومغناطيسية الضارة الناتجة عن عين الحاسد لذلك الناس بتلبس عين لونها أزرق لأن اللون الأزرق بيرد الحسد".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=460470648773719&id=100044323635315

علي جمعة: الخرزة الزرقاء خرافة



وردّ الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية، على سؤال حول اللون الأزرق وعلاقته بالوقاية من الحسد، باعتباره يخطف نظر الحاسد له، فلا يركز مع الشخص الخائف من الحسد.

وقال الدكتور على جمعة، مفتي السابق، من خلال الفيديو الذي ظهر فيه من خلال بث مباشر، عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”: "مسألة تحتاج إلى تجريب وتسجيل، فالمنهج العلمي قائم على التجربة والمشاهدة والاستنتاج، وأن الفرق بين العلم والخرافة التجريب مع الملاحظة والمشاهدة والتسجيل والاستنتاج".

وتابع الدكتور على جمعة: "لكن هذه الأشياء ليست واردة في الإسلام وإذا أردت تحويلها إلى تجريب أدخلها إلى المعمل وإلا ستظل خرافة".

موروثات شعبية



وفي اعتقاد القدماء المصريين أن اللون الأزرق مرتبط بزرقة السماء التى تسبح فيها الشمس "رمز الإله رع عند المصريين القدماء" وتعيش فيها الآلهة وتحمى الإنسان وتباركه.

وكان الأزرق لونًا مقدسًا فى بلاد الرافدين لاعتقادهم أنه حجر كريم محاط بأسرار إلهية لا قبل لبشر بها، ولقد ظلت أهميته عالقة بالفكر الإنسانى الدينى فى عصور متتالية بعد ذلك.