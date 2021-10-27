الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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محافظات

خامس ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى «كفر الزيات»

ولادة قيصرية لمصابة
ولادة قيصرية لمصابة بكورونا

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، نجاح فريق طبي بمستشفى كفرالزيات العام، في إجراء خامس عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى.

وأكد وكيل الوزارة أن الأم والطفل بصحة جيدة وعافية، مشيراً إلى أن هذه خامس حالة ولادة بالمستشفى لسيدة مصابة لفيروس كورونا منذ بدء الوباء، موضحًا أنه تم وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للأطفال بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، وخضعوا للرعاية بقسم الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيرًا إلى أنه جرى تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن عملية الولادة أجريت تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة وفريق طبي من أخصائى النساء والتوليد والتخدير والأطفال، كلًا من: "الدكتورة هانم الشناوى أخصائية النساء والتوليد، والدكتور محمد أبو علي نائب النساء والتوليد، والدكتور وليد محمد عبدالحكيم أخصائي التخدير، مشرفة العمليات أميرة شعبان، وطاقم التمريض، هناء بدوى حسن، إسراء محمد عبداللطيف، محمود جبر جمعة، فنى التخدير، أحمد فرج محمود دكتوراه الأطفال إسراء محمد رمضان وفريق تمريض المبتسرين".

عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا داخل مستشفى كفرالزيات بالغربية للمرة الخامسة

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