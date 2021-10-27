5150 متدربا لتقديم الخدمات للمرأة وحمايتها من العنف

اختيرت مصر ضمن أول عشر دول في منطقة الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لجهودِها بشأن السياسات المتعلقة بتمكين المرأة و حمايتها من كافة أشكال العنف، والمساواة بين الجنسين، وسن التشريعات التي تتصدى لأشكال العنف المختلفة.

وتم إعداد أول نموذج إحالة للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وتستهدف حزمة الخدمات بوزارة العدل، والنيابة العامة، والداخليةَ، والصحةَ، والتضامنَ الاجتماعي، وغيرها من الوزارات المعنية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال كلمتها في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقدمِ المُحْرزِ فى تنفيذِ مواد اتفاقيةِ القضاءِ على جميعِ أشكالِ التمييزِ ضدَّ المرأةِ «سيداو»، وعمليات تدريب أعضاء النيابة العامة والداخلية والصحة وغيرها.

وتم تدريب 100 من الأطباء الشرعيين، و2249 من أطباء وأعضاء هيئة التمريض من المستشفيات والجامعات، و133 من جمعيات أهلية من مقدمي الخدمات للمرأة المعنفة، و670 من محامي مكتب شكاوى المرأة والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، و140 ضابط شرطة، و85 ممثلي وحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات، و60 مأذون شرعي، و400 مراجعىي ومراجعات نيابات الأسرة، و509 أعضاء النيابة العامة، و611 قضاة و66 قاضيات، و127 عضو من هيئة النيابة الإدارية.

ويصل إجمالى المتدربات والمدربين 5150 متدرب، حيث تم تقديم التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديمِ خدماتٍ للمرأة التي تتعرض للعنف، ومنهم القضاة و القاضيات وعضوات وأعضاء هيئةِ النيابة الإدارية، والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض في المستشفيات، وجمعيات أهلية، ومحامو مكتب شكاوى المرأة والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون، وضباط الشرطة وممثلو وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونون الشرعيون ومراجعو ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة.