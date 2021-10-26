الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فرقة «فنون للإبداع» تقدم «عالم افتراضى» على «الهوسابير» فى 29 أكتوبر

مسرح
مسرح

تقدم فرقة «فنون للإبداع» مسرحية «عالم افتراضي» يوم الجمعة 29 أكتوبر في الساعة ٧م على مسرح «الهوسابير».

وتدور أحداث العرض حول مشاكل حياتية موجودة في كل بيوت العالم وهي التأثير السلبى للتكنولوجيا والاستخدام الخاطئ الذي يسبب أمراضًا نفسية وعصبية، لإيجاد حلول وإنقاذ الأجيال من الحياة الافتراضية.

المسرحية فكرة وتأليف وإخراج سامح صبري، وهو مؤلف ومخرج وممثل شارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية ودرب ٤٠٠ طفل على التمثيل وأخرج ٧ عروض مسرحية.

ويستهدف المؤلف سامح صبري المشكلات الأكثر ظهورًا.

وأبطال العرض أطفال وشباب أعمارهم تبدأ من ٤ سنوات حتى ٢٥ عامًا، وهم مجموعة من الموهوبين المبدعين يجسدون الأدوار بتلقائية، وممثلون يتم تدريبهم بشكل دائم شعارهم «المسرح حياة».

وأبطال العرض هم (حلا - نور - أريچ - عمر - إسراء - محمد - محمود - يوسف - آدم - أشري - روني - لچين - محمد - عمر - آدم - إياد - آسر).

رئيس التحرير

وائل لطفي

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