الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤسسة النفط فى ليبيا تحذر من المساس بمرافق البترول أو تدميرها

المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

 أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تعرض مجمع الزاوية النفطي لأضرار بليغة نتيجة لتصارع مجموعات مسلحة في المنطقة الواقعة حول المجمع لما يقارب الثلاث ساعات ليلة البارحة، مشيرة إلى أن الميليشيات لم تكن مبالية تمامًا بحياة العاملين بهذه المواقع أو بالأضرار التي قد تلحق بمقدرات الدولة الليبية وأرزاق المواطنين هناك.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها مساء اليوم، أن الإحصائيات حتى اللحظة أوضحت أن هذه العمليات الإجرامية قد أدت إلى إصابة 8 خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام بمنطقة حركة الزيت وتشغيل الخزانات وإصابة 5 خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية، الأمر الذى نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الخزان رقم (T9) الخاص بتخزين الزيت الأساسى (SN150).

كما أصيب المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت ترتب عليه عطب بالمحول بجانب حدوث تضرر بأسقف صالات خطوط التصنيع بمصنع خلط وتعبئة الزيوت.

وأضافت المؤسسة "ما زالت عمليات الكشف على كافة الوحدات الإنتاجية بالشركة مستمرة حتى اللحظة لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال غير المسئولة".

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "لا يمكن قبول مثل هذه الأعمال الإجرامية في مواقعنا أو بالقرب منها على الإطلاق، لقد تعرضت العديد من منشآتنا للتخريب خلال الأعوام الماضية في دقائق نتيجة الاشتباكات، ولكن إعادة المواقع المخربة للعمل أو بناء جديدة قد يستغرق سنوات ويكلف الدولة الليبية أموالًا كثيرة و يصعب الحصول عليها ".

وأضاف صنع الله "تمثل البنية التحتية لقطاع النفط شريان الحياة للدولة الليبية، ولذلك فإن المساس بهذه المرافق أو تدميرها أو تعريض العاملين بها للخطر، يعد جريمة لا يمكن السكوت عنها، وعليه نطالب من الجهات المسئولة ببسط الأمن داخل وحول هذه المواقع وحماية عاملينا وتوفير المتطلبات الأمنية لضمان استمرار عملياتنا هناك".

شركة الزاوية تحذر من كوارث بسبب الاعتداءات

وكانت شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا، أعلنت، تضرر العديد من خزانات المجمع النفطي في مدينة الزاوية نتيجة لاشتباكات جرت بين الميليشيات أمس بالمدينة.

وأكدت الشركة أن مثل هذه الأحداث قد تكون سببًا في وقوع حوادث صناعية كبيرة قد تترتب عنها حوادث بيئية قد تخرج عن السيطرة وتتسبب في كوارث على المناطق المجاورة للمجمع النفطي بالزاوية، بالإضافة إلى توقف جميع الوحدات والعمليات التشغيلية بالمجمع النفطي ككل.   

المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا مجمع الزاوية النفطي المليشيات مصطفى صنع الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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